Ο Ποκουσέφκσι έβαλε το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ! (vids)

Μπορεί να χρειάστηκε δύο παιχνίδια για να σκοράρει, αλλά ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι κατάφερε να βάλει το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ. Με 47 δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Πόκου έφτασε μέχρι μέσα και προσπάθησε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.

Δεν πέτυχε με την πρώτη, αλλά επέμεινε και σκόραρε με την δεύτερη, για το πρώτο του καλάθι. Ο ρούκι των Θάντερ είχε 0/14 μέχρι εκείνη την ώρα, αλλά δεν δίστασε και έφτασε τελικά μέχρι το τέλος.

Μπορεί ο Ποκουσέφκσι να δυσκολεύεται στο σκοράρισμα, αλλά προσπαθεί και συνεισφέρει σε ριμπάουντ και ασίστ. Συγκεκριμένα στην ήττα από τους Μάτζικ είχε σε 19 λεπτά συμμετοχής, 2 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ.

Hopefully many, many more to come. #ThunderUp pic.twitter.com/1fcVezNLp4

Aleksej Pokusevski scores the first points of his career.

Poku is still struggling to score, but his passing has been impressive. Just had 3 nice assists in a little over a minute pic.twitter.com/PxgQbu8Lmd

— Zach Milner (@ZachMilner13) December 30, 2020