Τέιτουμ: Ωρίμασε και θέλει να παλέψει για MVP! (pics & vids)

Η σεζόν έχει ξεκινήσει, με τους Σέλτικς να στοχεύουν στον τίτλο.

Μπροστάρης σε αυτό, ο σταρ τους, Τζείσον Τέιτουμ που φέτος θέλει να το πάει ένα βήμα παραπάνω σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Πρώτον δείχνει έτοιμος να παλέψει για το βραβείο του MVP και δεύτερον θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Στο πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Το gazzetta.gr στέκεται στο χαρισματικό παιδί της Βοστώνης που παλιά... μισούσε τους Σέλτικς και ήθελε να παίξει στους Λέικερς.

What a shot by Tatum

Catch the re-air of Bucks vs. Celtics at 4:00pm ET on NBA TV! pic.twitter.com/7VciQJlSW9

— NBA TV (@NBATV) December 24, 2020