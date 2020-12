Τζόουνς: Πρώτα έσβησε τα... φώτα στον ΛεΜπρόν και μετά τον αποκάλεσε ηθοποιό! (vids)

Οι Μπλέιζερς πήραν το ματς κόντρα στους Λέικερς, με τον Ντέρικ Τζόουνς να κάνει θραύση στα μπλοκ.

Μάλιστα 2 από αυτά ήταν απίθανα και τα... κέρασε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Μετά το ματς δήλωσε: «Είναι σπουδαίος ηθοποιός. Δεν το δείχνει. Παίζει με τον κόσμο».

LeBron got fouled but look at how high Derrick Jones Jr jumped pic.twitter.com/Tv0u9dmiGT

"I guess he's a great actor. He don't show it. He play the world." -- Derrick Jones Jr. on whether LeBron was annoyed with his defense tonight.

