Λέικερς – Μπλέιζερς 107-115: Στο τέλος... καθαρίζει ο Λίλαρντ! (vid)

Ωραίο ματς στο Λος Άντζελες, με τους Μπλέιζερς να χαμογελούν στο τέλος και να ρίχνουν στο καναβάτσο τους πρωταθλητές.

Η ομάδα του Πόρτλαντ επικράτησε με 115-107 και πήγε στο 2-1, ρίχνοντας τους λιμνάνθρωπους στο 2-2.

Ο Γκάρι Τρεντ ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τις ισορροπίες του ματς έχοντας 28 πόντους με 7/11 τρίποντα, ενώ στο τέλος ανέλαβε δράση ο Λίλαρντ που τελείωσε το ματς με 31 πόντους. Ο ΜακΚόλουμ είχε 20 με 11 ασίστ και ο Νούρκιτς 10 με 12 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Λος Άντζελες ο ΛεΜπρόν είχε 29, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Σρέντερ είχε 24 πόντους και ο Ντέιβις 13 με 10 ριμπάουντ.

Κόβινγκτον και Τζόουνς είχαν μαζί 0/11 τρίποντα, αλλά βοήθησαν πολύ στην άμυνα, με τον Τζόουνς να κάνει 3 φοβερά μπλοκ.

Floater. Contact. 31 points. Dame Time.

POR up 6 with 1 minute left on @NBATV pic.twitter.com/L5NCyjoDsE

— NBA (@NBA) December 29, 2020