Σεξτόν: Θύμισε ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ στα 2 πρώτα ματς (pic)

Εντυπωσιακός ο Κόλιν Σέξτον στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο γκαρντ των Καβς είχε 25+ πόντους στα 2 πρώτα ματς για την ομάδα του, κάτι που έχουν κάνει μόνο οι Ίρβινγκ (2016-17) και ΛεΜπρόν (2006-07) την τελευταία 20ετία.

Επίσης η τελευταία φορά που το Κλίβελαντ ξεκίνησε με 2-0 χωρίς τον ΛεΜπρόν στο ρόστερ ήταν η σεζόν 2000-01.

Collin Sexton joins Kyrie Irving (2016-17) and LeBron James (2006-07) as the only Cavaliers with 25 points in each of the team's first two games in the last 20 seasons.

The last time the Cavs started 2-0 without LeBron James on the roster was 2000-01. pic.twitter.com/v79NvZveQV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 27, 2020