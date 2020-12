Ο ηγέτης των Πίστονς πήρε... φωτιά στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Καβς και ευστόχησε σε 6 τρίποντα.

Σίγουρα θα τον δούμε να σουτάρει πολύ από μακριά και φέτος.

Δείτε τι έκανε κόντρα στο Κλίβελαντ

Blake Griffin has 18 PTS on six 3s in the first half pic.twitter.com/DnjoIenFrx

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2020