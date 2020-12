Οι Λέικερς κοντράρονται με τους Μάβερικς (03:00) και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πρόκειται να χάσει το χριστουγεννιάτικο ματς.

Το ΝΒΑ διάλεξε τις κορυφαίες στιγμές του Βασιλιά από την ημέρα των Χριστουγέννων και σας τις παρουσιάζει.

The BEST of LeBron James on Christmas Day! #NBAVault@KingJames and the @Lakers host the Mavericks tomorrow for #NBAXmas at 8:00pm/et on ABC & ESPN. pic.twitter.com/KjP2IXYHDu

— NBA History (@NBAHistory) December 25, 2020