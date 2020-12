Το νικητήριο τρίποντο του Τέιτουμ, κόντρα στους Μπακς, έχει από πίσω του ώρες προπόνησης! (vid),

Οι Σέλτικς πήραν την πρώτη τους νίκη κόντρα στους Μπακς με ένα μεγάλο τρίποντο του Τζέισον Τέιτουμ. Ο νεαρός άσος της Βοστόνης απομονώθηκε με τον Γιάννη Αντετοκούνμμπο σούταρε από πολύ μακριά, με την μπάλα να χτυπά στο ταμπλό και να μπαίνει μέσα.

Πολλοί χαρακτήρισαν τυχερό αυτό το σουτ, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Φυσικά, ένα σουτ θέλει και τύχη, αλλά την συγκεκριμένη κίνηση ο Τέιτουμ την δουλεύει εδώ και πολύ καιρό στην προπόνηση και τα αποτελέσματα φάνηκαν στον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Practice game

Hours in the gym perfecting that move. Tatum was ready for that game-winner.

(via @DrewHanlen) pic.twitter.com/WYvqnqhH4R

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2020