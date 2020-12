Ο ΛεΜπρον είπε ότι γύρισε το πόδι του, αλλά θα κάνει... θεραπεία με κρασί και θα παίξει τα Χριστούγεννα! (pic & vid)

Ο ηγέτης των Λέικερς δεν έχασε την διάθεση του με την ήττα από τους Κλίπερς. Μετά το τέλος του παιχνιδιού παραδέχτηκε ότι γύρισε το πόδι του και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στα τελευταία 8 λεπτά του παιχνιδιού, αλλά καθησύχασε άπαντες ότι θα είναι καλά μέχρι το ματς των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, τόνισε ότι θα κάνει... θεραπεία με κρασί, το οποίο θα φτάσει μέχρι τον αστράγαλο και θα τον κάνει καλά.

Θεός ΛεΜπρον!

LeBron says he’s definitely feeling the ankle he turned toward the end of the game but he thinks he’ll be okay for Friday’s Christmas game with “round the clock treatment” & then also drinking some good wine tonight, saying “it will go right down my body directly to the ankle”

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) December 23, 2020