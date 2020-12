Χοκς και Τζον Κόλινς δεν έφτασαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Έτσι ο ψηλός τους θα γίνει restricted free agent το 2021. Φέτος είχε 21.6 πόντους και 10.1 ριμπάουντ.

The Atlanta Hawks and forward John Collins will not have a contract extension agreement, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Collins will become a coveted restricted free agent in 2021.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2020