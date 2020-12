ΝΒΑ: Οι ομάδες θα έχουν 15άδες, παραμένει το challenge του προπονητή (pics)

Έχουμε και λέμε... Ενόψει της νέας και ιδιαίτερη σεζόν, λόγω της πανδημίας, το ΝΒΑ αποφάσισε να αυξήσει τις επιλογές κάθε προπονητή. Και πλέον στον πάγκο θα μπορούν να βρίσκονται και οι 15 διαθέσιμοι παίκτες (από 13 που ήταν μέχρι πέρσι). Η απόφαση θα επικυρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Την ίδια στιγμή, η λίγκα αποφάσισε να διατηρήσει το challenge των προπονητών.

Παραμένουν ίδιοι οι κανόνες, αν και προτάθηκαν δύο διαφοροποιήσεις: αν το challenge είναι επιτυχημένο, τότε θα έχουν δικαίωμα και για δεύτερο. Ή την επιλογή να κρατήσουν ένα τάιμ άουτ.

NBA officially adopting coach's challenge as part of competition, but rules remain status quo. Two common suggestions were: Award second challenge if first was successful; or team retains timeout following successful challenge. League evaluating potential modifications in future. https://t.co/f6q8FmiOi4

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 12, 2020