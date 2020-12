Ο Μοντρέζλ Χάρελ πήγε στους Λέικερς, σε μια κίνηση που δεν άρεσε σε πολλούς πρώην συμπαίκτες του στους Κλίπερς.

Οι 2 ομάδες κοντραρίστηκαν στην πρεμιέρα της preseason, με τον Καουάι Λέοναρντ που δεν είναι fan του Xάρελ να ξεκινά ένα είδος trash talking.

Ο Xάρελ αστόχησε σε δίποντο και ο Klaw φώναξε hell nah, θέλοντας να τον πικάρει.

Δείτε το video

Kawhi really yelled “Hell nah” after that Trezz miss pic.twitter.com/cBEplcI7V6

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2020