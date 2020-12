Χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις θα παραταχθούν στην πρεμιέρα της offseason οι Λέικερς.

Οι 2 τους βρήκαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν μετά την προπόνηση και έκαναν παγοθεραπεία για να... επαναφέρουν το σώμα τους.

Βέβαια δεν το έκαναν και στο πιο συνηθισμένο μέρος, αλλά στο πάρκινγκ.

Taking in that California sun.@KingJames and @AntDavis23 had to take their ice baths out to the parking lot toda

@Keefmorris) pic.twitter.com/IuYmdg4mZJ

— theScore (@theScore) December 11, 2020