NBA: Κορυφαίος ο ΛεΜπρόν, τρίτος ο Γιάννης σύμφωνα με το ESPN (pic)

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν στο ΝΒΑ και οι δημοσιογράφοι του ESPN ανέδειξαν τους 100 κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι στην πρώτη θέση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τρίτη θέση, καθώς από πάνω του ήταν και ο Άντονι Ντέιβις. Από εκεί και πέρα, στο Νο4 είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, με τον Καουάι Λέοναρντ των Κλίπερς να κλείνει την πρώτη πεντάδα.

THE TOP 10 OF OUR NBA RANK IS HERE!

From No. 10 to No. 1 https://t.co/6S0ZxE3qcM (ESPN+) pic.twitter.com/0Iw1lLN08F

