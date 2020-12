Ο Τζορτζ είπε ότι θέλει να αποσυρθεί ως παίκτης των Κλίπερς και το ίντερνετ βρίσκει ότι λέει... ψέματα! (pic)

Ο Πολ Τζορτζ, μπορεί να μην είχε μια καλή σεζόν πέρυσι, αλλά φέτος φαίνεται αποφασισμένος να επιστρέψει δυναμικά. Ο άσος των Κλίπερς έκανε μια δήλωση, ότι θέλει να αποσυρθεί όντας παίκτης της ομάδας του, εννοώντας ότι θέλει να δεσμευτεί.

Το ίντερνετ όμως είναι σκληρό και φαίνεται ο PG έχει κάνει ξανά παρόμοιες δηλώσεις και στις προηγούμενες ομάδες του, οι οποίες όμως δεν κράτησαν. Και στους Πέισερς και στους Θάντερ είχε πει πως θέλει να μείνει εκεί και να πάρει ένα τρόπαιο, αλλά τίποτα από τα δύο δεν έγινε...

Paul George has been lying for years pic.twitter.com/QTtH6Nw2K8

— NBA SKITS (@NBA_Skits) December 5, 2020