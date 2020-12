Λέικερς: Ο Ντέιβις υπογράφει για 5 χρόνια και $190 εκατομμύρια! (pic & vid)

O Άντονι Ντέιβις επέλεξε να μείνει ελεύθερος από τους Λέικερς με σκοπό να υπογράψει ξανά με τους πρωταθλητές, με καλύτερους οικονομικούς όρους. Κι αυτό ακριβώς θα γίνει!

Σύμφωνα λοιπόν με τον Adrian Wojnarowski, ο All-Star φόργουορντ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Καλιφορνέζους για 190 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της ημέρας!

Ο Ντέιβις κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στη «φούσκα» του Ορλάντο στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς και η είδηση για το νέο συμβόλαιο ήλθε μετά από την επέκταση του «Βασιλιά» με τους Λέικερς για άλλα δυο χρόνια αντί 85 εκατομμυρίων δολαρίων.

All-NBA forward Anthony Davis is finalizing a five-year, $190M maximum contract to stay with the Los Angeles Lakers, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. The deal includes an early termination option prior to fifth season in 2024-2025. Deal could be signed as soon as today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020