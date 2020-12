Οι Χοκς ανέβηκαν επίπεδο τη φετινή σεζόν με τις προσθήκες τους, ενώ απέκτησαν και τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο Σέρβος δεν έχασε καθόλου χρόνο και ψάχνει μέσω twitter τα 3 καλύτερα εστιατόρια της Ατλάντα για να απολαμβάνει τα γεύματα του.

Βοηθήστε το παιδί!

Δείτε την ανάρτηση του

I need help guys, top 3 restaurants in Atl??

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) December 2, 2020