Ο τραυματισμός στο γόνατό του Κέμπα Ουόκερ αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τα παρκέ, στην έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς αναμένεται να μπει σε ρυθμό προπονήσεων αυτή την εβδομάδα, μετά από ενέσεις που έκανε στο αριστερό γόνατό του. Παράλληλα, ακολούθησε και πρόγραμμα ενδυνάμωσης, προκειμένου να είναι έτοιμος για το επόμενο πρωτάθλημα.

Η πιθανή επιστροφή του θα επανεκτιμηθεί στις αρχές Ιανουαρίου.

