Ο Καρλ Μαλόουν έκανε triple double σε ηλικία 40 ετών! (vid)

O Καρλ Μαλόουν και αν εγέρασε! Η τέχνη δεν μπορεί να ξεχαστεί. Ο Μάικλ Τζόρνταν στην ηλικία των 40 ετών είχε 20 πόντους μέσο όρο και ο Καρλ Μαλόουν κατέγραφε triple double!

Στις 28 Νοεμβρίου του 2003 ο «ταχυδρόμος» είχε 10 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Σαν Αντόνιο Σπερς (103-87).

Έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, σε μία επίδοση που κρατάει μέχρι σήμερα! Οι 10 τελικές πάσες αποτελούν και ρεκόρ για την καριέρα του. Έτσι και αλλιώς, στα χρόνια της Γιούτα, ο Τζόν Στόκτον ήταν εκείνος που αναλάμβανε τις πάσες.

On this day in 2003, the @Lakers Karl Malone had 10 points, 11 rebounds, and 10 assists in a 103-87 win over the Spurs.

The 40-year-old Malone became the oldest player in NBA history to record a triple-double, a distinction he still holds. The 10 assists tied his career high. pic.twitter.com/IzBYXg5Ovs

— Justin Kubatko (@jkubatko) November 28, 2020