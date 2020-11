Οι μεταγραφικές κινήσεις στο NBA συνεχίζονται, με τις ομάδες να προσπαθούν να ενισχυθούν όσο περισσότερο γίνεται. Οι Θάντερ είναι μία από αυτές με τους... κεραυνούς να παίρνουν τον 22χρονο γκαρντ, Φρανκ Τζάκσον. Ο Τζάκσον είχε αγωνιστεί στους Πέλικανς και θέλει στην Οκλαχόμα να μπορέσει να κάνει το βήμα παραπάνω.

Free agent guard Frank Jackson has agreed to a deal with the Oklahoma City Thunder, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2020