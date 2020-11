Μάτζικ για Κάλντγουελ-Πόουπ: «Πολύ χαρούμενος που ανανέωσε στους Λέικερς» (pic)

Oι Λέικερς κράτησαν τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ με τριετές συμβόλαιο 40 εκατ. δολαρίων, με τον Μάτζικ Τζόνσον να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά του για αυτή την την εξέλιξη.

Ο θρύλος των λιμνανθρώπων και πρώην πρόεδρος τους έγραψε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που οι Λέικερς ανανέωσαν τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ με τριετές. Το άξιζε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο και έπαιξε υπέροχα και στις δυο μεριές του παρκέ κατά τη διάρκεια των τελικών.

Στους τελικούς ο KCP είχε 12.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 32% τρίποντα στους τελικούς κόντρα στους Χιτ, βοηθώντας την ομάδα του ΛεΜπρόν να φτάσει στον τίτλο.

I’m so happy that the @Lakers resigned Kentavious Caldwell-Pope to a 3-year deal because he earned it. He played such an important role and played great on both ends of the court for the Lakers during the Finals.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 24, 2020