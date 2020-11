«Ο Ντέιβις περιμένει να δει το ρόστερ των Λέικερς, πριν υπογράψει νέο συμβόλαιο» (pic)

Ο Άντονι Ντέιβις έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στους Λέικερς, αλλά δεν υπογράφει το νέο συμβόλαιο του. Μετά από μια πολύ πετυχημένη σεζόν του στο Λος Άντζελες, ο AD συμφώνησε μεν για επέκταση, αλλά κρατάει στάση αναμονής.

Ο παίκτης δεν έχει υπογράψει και ακούγονται πολλά γι' αυτή την επιλογή του. Κυρίως ότι περιμένει να δει το ολοκληρωμένο ρόστερ των Λέικερς, πριν δεσμευτεί και νομικά.

«Ο Ντέιβις θέλει να δει πως θα στηθεί η ομάδα, πριν αποφασίσει για το συμβόλαιο του».

Πάντως, δύσκολα θα έχει παράπονο, αφού οι Λέικερς έχουν κάνει τρομερές κινήσεις και έχουν πάρει τον Σρέντερ, τον Μάθιους, τον Χάρελ, κράτησαν τον Κάλντγουελ -Πόουπ, ενώ πήραν και τον Μαρκ Γκασόλ.

Είναι πιθανό ο AD να μην υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, με την πλευρά των Λέικερς να παλεύει να τον δέσει για καιρό, αλλά οι συζητήσεις αυτή την στιγμή συνεχίζονται.

Anthony Davis is waiting to see how the Lakers roster will look like before re-signing, per @BA_Turner

“Davis wanted to see how the team would be put together before deciding the length of his contract.” pic.twitter.com/YgBEHtx3hi

— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) November 22, 2020