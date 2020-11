Οι Λέικερς φαβορί να αποκτήσουν τον Γκασόλ (pic)

Ο Μαρκ Γκασόλ είναι περιζήτητος, αλλά όλα δείχνουν πως θα καταλήξει στους Λέικερς.

Οι Ράπτορς προσπαθούν να τον δελεάσουν για να παραμείνει στο ρόστερ τους, αλλά δύσκολα θα συμβεί.

Ο Ισπανός αφενός καλοβλέπει να μετακομίσει στο Λος Άντζελες και αφετέρου θέλει να διεκδικήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα.

The Los Angeles Lakers have emerged as a serious suitor for Marc Gasol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Championship chase and L.A. are appealing for Gasol.

