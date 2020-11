Τζαζ: Eτοιμάζουν τις ανανεώσεις Μίτσελ και Γκομπέρ (pic)

Κινήσεις με ορίζοντα το μέλλον για τους Τζαζ.

Οι Μορμόνοι... εξοικονόμησαν 5 εκατ. δολάρια, αφού έστειλαν τον Εντ Ντέιβις και 2 πικ δευτέρου γύρου του 2023 στους Νικς.

Η Γιούτα πλέον θέλει να πάρει τον Τζόρνταν Κλάρκσον και σκέφτεται τις ανανεώσεις των ηγετών της, Ντόνοβαν Μίτσελ και Ρούντι Γκομπέρ. O Γάλλος θα είναι unrestricted free agent το 2021, ενώ ο Αμερικανός θα είναι restricted free agent.

The Jazz save $5M in salary for 2020-2021. Utah is working to re-sign Jordan Clarkson and extensions are on the horizon for Donovan Mitchell and Rudy Gobert. Knicks get the two 2023 second-round picks to take on the salary. https://t.co/pZTs4OmRE0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020