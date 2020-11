Συνεχίζει να χτίζει το ρόστερ της για τη νέα σεζον η Βοστώνη.

Ο Ενές Καντέρ έκανε opt in στα 5 εκατ. δολάρια και θα μείνει παίκτης των Σέλτικς και τη νέα σεζόν, ενώ οι Κέλτες αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον Μπραντ Ουαναμέικερ.

Boston Celtics center Enes Kanter has opted into his $5 million contract for the 2020-21 season, a league source tells ESPN.

