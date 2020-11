Πιτίνο: «Ο Αβντίγια ήταν η κλοπή του Draft»! (pic)

Ο Αβντίγια αποχώρησε από τη Μακάμπι ως πρωταθλητής Ισραήλ ώστε να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Οι Ουίζαρντς τον επέλεξαν στο νούμερο 9 και ο Ρικ Πιτίνο έκανε λόγο για την… κλοπή του Draft!

«Ο Αβντίγια είναι η κλοπή του NBA Draft και οι Ουίζαρντς είναι η τέλεια ομάδα για αυτόν. Νομίζω ότι θα τον αξιοποιήσουν όπως έκανε η Βοστόνη με τον Χέιγουορντ. Οι άνθρωποι στο Ισραήλ πρέπει να είναι υπερήφανοι για αυτόν» ανέφερε ο πρώην κόουτς του Παναθηναϊκού και νυν του Αϊόνα στο ισραλίτικο Walla Sport.

