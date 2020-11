ΝΒΑ: Ο Ντράμοντ παραμένει στους Καβαλίερς (pic)

Τις προηγούμενες ημέρες ο κόουτς των Καβς, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο Ντράμοντ θα συνεχίζει να αγωνίζεται στο Κλίβελαντ κι εν τέλει ο δυναμικός σέντερ έκανε opt-in στα 28.7 εκατομμύρια δολάρια που είχε λαμβάνειν για τη σεζόν που βρίσκεται προ των πυλών.

Ο 27χρονος σέντερ αποχώρησε στα μέσα της προηγούμενης χρονιάς από το Ντιτρόιτ και μέτρησε 8 συμμετοχές στη regular season με το Κλίβελαντ, έχοντας 17.5 πόντους, 11.1 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 1.5 κλεψίματα μ.ό. Έχει συμμετάσχει σε δυο All-Star Game και έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές κορυφαίος ριμπάουντερ στο ΝΒΑ (2016, 2018-20).

Andre Drummond is bypassing free agency and picking up his $28.7 million player option for next season to stay with the Cavaliers, league sources said

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 17, 2020