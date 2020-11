Δεν θέλουν να δώσουν τον Σίμονς οι Σίξερς (vid)

Οι Σίξερς πέρυσι είχαν ακόμα μια απογοητευτική σεζόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι έτοιμοι να τα τινάξουν όλα στον αέρα.

Στο άκουσμα της είδησης ότι ο Χάρντεν θέλει να φύγει από τους Ρόκετς, η ομάδα της Φιλαντέλφια έδειξε το ενδιαφέρον της, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν θέλει να δώσει τον Σίμονς.

Ο παίκτης αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι του Οργανισμού και πολύ δύσκολα θα φύγει, έχοντας την ευκαιρία και πάλι να λάμψει.

.@ShamsCharania said that the #Sixers have NOT been willing to deal Ben Simmons thus far. pic.twitter.com/LRDDSgvkxd

— Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) November 17, 2020