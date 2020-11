ΝΒΑ: Όλες οι ημερομηνίες της νέας σεζόν

Τα Χριστούγεννα ζυγώνουν. Και μαζί τους θα έλθει και η νέα σεζόν του ΝΒΑ. Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου. Με τους αθλητές να αγωνίζονται σε μία σεζόν 72 αγώνων, η οποία θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Το φινάλε θα δοθεί, αν οι τελικοί φτάσουν στα 7 ματς, στις 22 Ιουλίου, ενώ στο πρόγραμμα έχει προστεθεί και η διεξαγωγή του All Star Game. Πάντως, το πρόγραμμα είναι δοκιμαστικό και μπορεί να γίνουν μερικές αλλαγές μέχρι το επίσημο.

Οι ημερομηνίες της σεζόν 2020-2021

22/12/2020: Έναρξη της σεζόν

5-10/3/2021: All Star Game

16/5: Τέλος στην κανονική περίοδο

17-21/5: Τουρνουά εισόδου στα playoffs (συμμετέχουν οι ομάδες από 7η έως 10η θέση)

22/5: Έναρξη των playoffs

7/6: Έναρξη ημιτελικών περιφέρειας

22/6: Έναρξη τελικών περιφέρειας

8-22/7: Τελικοί ΝΒΑ

