Σιγά-σιγά φτάνουμε στις 18 Νοέμβρη, την ημέρα του draft.

Ένας από τους παίκτες που φιγουράρει στις υψηλές θέσεις των ειδικών είναι ο ΛαΜέλο Μπολ.

Ο ταλαντούχος γκαρντ πέρασε δοκιμάστηκε από τους Ουόριορς που διαλέγουν 2οι, αλλά και από τους Χόρνετς και τους Πίστονς σύμφωνα με το draft express.

LaMelo Ball worked out today for the Warriors, Hornets and Pistons, per @DraftExpress pic.twitter.com/STsEjQxDel

