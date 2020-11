Βοηθός προπονητής στους Πέισερς ο Κανάλες (pic)

Ο Κάλεμπ Κανάλες μετακόμισε από του Νικς και συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Πέισερς.

Η ομάδα της Ιντιάνα μετά την συμφωνία με τον Νέιτ Μπιόρκρεν για την θέση του προπονητή, προχωρά και στη σύνθεση των συνεργατών του.

The Indiana Pacers are hiring Kaleb Canales as an assistant coach, sources tell ESPN. Canales has had extended recent runs with Knicks (2018-2020), Mavericks (2013-2018) and Blazers (2008-2012). Canales was an interim HC with Portland in 2012.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 9, 2020