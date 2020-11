«Απέσυρε την συμμετοχή του από το draft ο Καλαϊτζάκης» (pic)

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Λιθουανία, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης άλλαξε γνώμη και δεν θα δηλώσει συμμετοχή στο φετινό ντραφτ.

Ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού είχε κρατήσει μέχρι τώρα την συμμετοχή του, αλλά πλέον την απέσυρε και δεν θα βάλει το όνομα του στην τελική επιλογή.

«Ο παίκτης του Παναθηναϊκού Γιώργος Καλαϊτζάκης αποσύρει το όνομα του από το ΝΒΑ ντραφτ του 2020, όπως επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του», ανέφερε σε ανάρτηση του Λιθουανός ρεπόρτερ.

Panathinaikos Athens prospect Georgios Kalaitzakis is withdrawing his name from the NBA Draft 2020, his agent Marius Rutkauskas confirmed.

