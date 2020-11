Αποθέωσε Ομπάμα ο Λεμπρόν: «Κάνεις επίδειξη φίλε μου. Όλα τα λεφτά!» (pic)

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δώσει το «παρών» στην καμπάνια του Τζο Μπάιντεν στο Ντιτρόιτ και στο περιθώριο της παρουσίας του, δοκίμασε και ευστόχησε και σε ένα... τρίποντο από τη γωνία.

Μόλις το είδε ο Λεμπρόν Τζέιμς στα social media, έστειλε να στείλει την απάντησή του στον Μπάρακ Ομπάμα και να τον αποθεώσει: «Τώρα κάνεις επίδειξη φίλε μου. Ώστε αυτό κάνεις, ε; Εντάξει, εντάξει καταλαβαίνω. Όλα τα λεφτά!»

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! https://t.co/8pZzXLJIJj

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2020