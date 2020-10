Τζαζ: Πωλούνται για πάνω από 1.6 δις δολάρια! (pic)

Μεγάλη αλλαγή στους Τζαζ. Η οικογένεια Μίλερ (ιδιοκτήτες της ομάδας) συμφώνησαν να πουλήσουν τους Τζαζ και το γήπεδο (Vivint Arena) στο ιδρυτή της εταιρείας Qualitrics, Ράιν Σμιθ για παραπάνω από 1.6 δις δολάρια σύμφωνα με το ESPN

O Σμιθ έχει περάσει όλη του τη ζωή στη Γιούτα και είναι φίλαθλος των Μορμόνων

Τώρα η Γκέιλ Μίλερ που αποτελεί την απερχόμενη ιδιοκτήτρια των Τζαζ πήρε το 100% της ιδιοκτησίας της ομάδας το 2009, όταν πέθανε ο άντρας της, Λάρι Μίλερ.

Η περιουσία της υπολογίστηκε τον Αύγουστο του 2020 στα 1.7 δις δολάρια. Οι Τζαζ βρίσκονται στον έλεγχο της οικογένειας Μίλερ τα τελευταία 35 χρόνια.

ESPN story on the Millers agreeing to sell the Utah Jazz to Ryan Smith (@RyanQualtrics) for $1.6 billion-plus. https://t.co/XMvaNnQCIB

Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020