Διευκρινιστική δήλωση Ράιλι για τον «αστερίσκο» των Λέικερς: «Ήταν η καλύτερη ομάδα. Τέλος»

«Μας νίκησαν δίκαια και καθαρά. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Όμως θα υπάρχει πάντα ένας αστερίσκος» ήταν η ατάκα που είπε ο πρόεδρος των Μαϊάμι Χιτ όσον αφορά τους τελικούς του ΝΒΑ.

Βέβαια στη συνέχεια ο Πατ Ράιλι θέλησε να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε για τον «αστερίσκο» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο αστερίσκος υπάρχει δίπλα στο όνομα των Χιτ, όχι σε αυτό των Λέικερς. Πήραν δίκαια το πρωτάθλημα. Η ήττα μας έχει έναν αστερίσκο. Οι Λέικερς ήταν η καλύτερη ομάδα. Τέλος».

Pat Riley, on how his words Friday have been wildly twisted out of context: “The asterisk is next to the Heat’s name, not the Lakers. Their title is legitimate. Our loss has an asterisk (next) to it. The Lakers were the better team. Period.”

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) October 25, 2020