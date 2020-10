Τύπος έκανε τατουάζ το σήμα των Μαϊάμι Χιτ στο κεφάλι! (vid)

Που φτάνει η αγάπη για την ομάδα σας; Ένας άνθρωπος στις ΗΠΑ αποφάσισε να την κάνει... κορώνα στο κεφάλι του! Σε μία μόνιμη βάση. Η επιτυχία των Μαϊάμι Χιτ να φτάσουν μέχρι τον τελικό του ΝΒΑ και η απώλεια του τίτλου από τους Λος Άντζελες Λέικερς, τον έκανε να δοκιμάσει ένα τατουάζ.

Η επιλογή ήταν εύκολη. Το σήμα των Χιτ. Η φλεγόμενη μπάλα είναι ότι πιο μπασκετικό μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ.

Το σημείο του σώματος ήταν το δύσκολο. Αποφάσισε να το... χτυπήσει στην κορυφή του κεφαλιού του! Έτσι ώστε να είναι ορατό σε όλους!

Δείτε το βίντεο:

He really loves his team

(IG: bronnerbros) pic.twitter.com/2Dz726PjOk

— NBA Central (@TheNBACentral) October 25, 2020