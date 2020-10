Ο Πολ Τζορτζ κατρακύλησε στο 2Κ21 και έκανε πρόβλεψη για την επόμενη σεζόν (vid)

Ο Πολ Τζορτζ, μετά από μία κακή σεζόν, ήταν από τους παίκτες που είδε το rating του να πέφτει στο ΝΒΑ2Κ21. Από το 93 βρέθηκε στο 88 και αυτό περιγράφει την σεζόν PG, ειδικά τις εμφανίσεις του στα playoffs. Δηλώσεις όπως αυτές του Σακίλ δεν βοηθούν ιδιαίτερα και η κριτική είναι σίγουρα σκληρή.

«Θα είναι τέλεια η προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Προβλέπω ότι θα είμαι γύρω στο 95 στο 2Κ22. Θα είμαι 96». Να θυμίσουμε ότι ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει την μεγαλύτερη αξιολόγηση και αυτή φτάνει στο 98.

Paul George (@Yg_Trece) keeps it all the way about his 2K21 rating and where he plans to be for 2K22 #2KRatings pic.twitter.com/3xmU8e69Gl

— NBA 2K21 (@NBA2K) October 22, 2020