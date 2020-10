Οι Λέικερς ακόμα πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, με τον τίτλο του προπονητή, αλλά δεν το γιορτάζουν όλοι με τον ίδιος τρόπο. Ο Ρομπ Πελίνκα, ο GM της ομάδας, μετά από μόλις μια εβδομάδα που πανηγυρίζει για τον τίτλο, βρέθηκε να προπονεί παιδάκια και μάλιστα να το ζει με την ψυχή του.

A week after winning the NBA title, Lakers GM Rob Pelinka is coaching a team of 7th graders

(via @FrankNittyY) pic.twitter.com/vSrLLjeO8v

— ESPN (@espn) October 19, 2020