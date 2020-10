Κλίπερς: Επόμενος προπονητής ο Ταϊρον Λου!

Από τους Λέικερς, στους Κλίπερς. Εσχάτη προδοσία ή η απόλυτη ευκαιρία; Ο Τάι Λου δεν πρόκειται να αλλάξει συνήθειες. Μόνο ρούχα.

Απ' αυτά των Λείκερς, σε αυτά των Κλίπερς. Με διαφορετικό ρόλο. Προαγωγή μεγατόνων, αφού ο Τάιρον Λου, πρωταθλητής με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Λέικερς, θα είναι ο επόμενος προπονητής των Κλίπερς.

Ο Λου, ο οποίος ήταν υποψήφιος τόσο για τους Χιούστον Ρόκετς, όσο και για τους Πέλικανς, αλλά τελικά προτίμησε τους Κλίπερς!

Στο πλευρό θα βρίσκεται ο πρωταθλητής και MVP των τελικών με τους Πίστονς το 2004, Τσόνσι Μπίλαπς, αλλά και ο πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Λάρι Ντρου.

Κάπως έτσι, ο Λου θα αναλάβει όσα άφησε πίσω του ο Ντοκ Ρίβερς, έχοντας παίκτες στο ρόστερ της ομάδας, όπως τον Καουάι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ.

New Clippers head coach Ty Lue’s coaching staff will include: NBA champion, ’04 Finals MVP and five-time All-Star Chauncey Billups and former Hawks/Bucks/Cavaliers head coach Larry Drew, per source. https://t.co/MajdAsqsOC

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2020