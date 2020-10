Ο Ντράγκιτς ο οποίος είναι ο μεγάλος άτυχος των τελικών, θα είναι «ενεργός» για το Game 6 και δεν αποκλείεται ο Σποέλστρα να τον χρησιμοποιήσει.

Είναι σαφές ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, αλλά σ' ένα τόσο σημαντικό ματς, όσο μπορέσει να βοηθήσει μόνο καλό θα κάνει.

Goran Dragic (foot) is active for tonight’s Game 6 against the Lakers pic.twitter.com/STS0yqn9uQ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 11, 2020