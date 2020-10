Λέικερς - Χιτ: Στο γήπεδο το τρόπαιο του ΝΒΑ! (vid)

Αντίστροφα, ίσως, να μετράνε οι Λέικερς για την κατάκτηση του 17ου πρωταθλήματος στην ιστορία τους και πρώτου μετά από 10 χρόνια! Αυτό για να συμβεί θα πρέπει απλά να κερδίσουν τους Χιτ στο Game 5 ώστε να κάνουν το 4-1.

Αν αυτό συμβεί, τότε θα σηκώσουν και το τρόπαιο μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο που θα γράψει την δική του ιστορία! Για τον λόγο αυτό και η κούπα του ΝΒΑ βρίσκεται στο γήπεδο που θα γίνει το παιχνίδι!

The Larry O is in the building pic.twitter.com/1C9HSxSFtX

— ESPN (@espn) October 9, 2020