Αναδείχθηκε executive της σεζόν ο πρόεδρος των Κλίπερς (pic)

Μπορεί οι Κλίπερς να απέτυχαν τη φετινή σεζόν, αλλά οι άνθρωποι τους μάζεψαν βραβεία και δεν είναι μόνο Μοντρέζλ Χάρελ (πιο βελτιωμένος παίκτης).

Ο πρόεδρος της ομάδας, Λόρενς Φρανκ αναδείχθηκε executive of the Year για τις κινήσεις που έκανε την σεζόν που πέρασε για να βοηθήσει την ομάδα του LA.

The 2019-20 NBA Basketball Executive of the Year is Lawrence Frank, President of Basketball Operations for the @LAClippers! #NBAAwards pic.twitter.com/uql4pIdZEm

— NBA (@NBA) October 8, 2020