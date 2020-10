Μαϊάμι Χιτ: Έτοιμος να επιστρέψει στο Game 4 ο Αντεμπάγιο! (pic)

Όπως ανέφερε ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μπαμ Αντεμπάγιο αναμένεται να δώσει το «παρών» στο 4ο ματς για τους φετινούς ΝΒΑ Finals.

Ο Αντεμπάγιο είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι των τελικών μαζί με τον Γκόραν Ντράγκιτς και έκτοτε δεν μπόρεσα να βοηθήσουν τους Χιτ στη σειρά με αποτέλεσμα οι Λέικερς να κάνουν το 2-0 πριν μειώσει το Μαϊάμι σε 2-1.

Ο δυναμικός σέντερ αναμένεται να αγωνιστεί στο Game 4, κάτι όμως που δεν ισχύει στην περίπτωση του Σλοβένου γκαρντ.

Miami Heat All-Star Bam Adebayo is planning to return for Game 4 vs. the Lakers tonight, sources tell ESPN. Lakers lead series, 2-1.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 6, 2020