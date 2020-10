Θάντερ: Θέλουν draft pick πρώτου γύρου και τον Νοξ για τον Κρις Πολ

Ο 35χρονος γκαρντ έκανε εξαιρετική σεζόν στην Οκλαχόμα, αλλά θεωρείται πολύ δύσκολο να συνεχίσει την καριέρα του φορώντας τη φανέλα των Θάντερ.

Οι Νικς έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρο τον Κρις Πολ ωστόσο -και όπως γράφουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού- θα πρέπει να παραχωρήσουν την επιλογή τους στο ερχόμενο draft όπως επίσης και τον Κέβιν Νοξ, τον οποίο έχουν «κεντράρει» στην Οκλαχόμα.

Sam Presti will likely want a first-round pick and a young prospect from the Knicks in exchange for Chris Paul, per @NYPost_Berman



"According to the source, that young player preferably is Kevin Knox." pic.twitter.com/m4xlBaNkbK

