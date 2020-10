Στην έκτη θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς ΝΒΑ βρίσκεται πλέον ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Με το παιχνίδι κόντρα στους Χιτ στον δεύτερο τελικό του ΝΒΑ, έφτασε τις 51 συμμετοχές και ξεπέρασε κατά μία τον Μάτζικ Τζόνσον που είχε φτάσει τις 50!

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 6th on the all-time #NBAFinals GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/qs4MlEi0jV

— NBA (@NBA) October 3, 2020