Δεν θα μείνει για πολύ καιρό χωρίς δουλειά ο Ντοκ Ρίβερς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Σίξερς συμφώνησαν με τον πρώην head coach των Κλίπερς.

Το συμβόλαιο θα είναι 5 ετών, ενώ στο επιτελείο του θα βρίσκεται και ο πρώην προπονητής των Πέλικανς, Άλβιν Τζέντρι. Oι συζητήσεις έγιναν με τον GM της ομάδας, Έλτον Μπραντ.

Ο Ρίβερς απολύθηκε από τους Κλίπερς, αφού απέτυχε να τους οδηγήσει στο πρωτάθλημα και αποκλείστηκε από τους Νάγκετς στον 2ο γύρο.

