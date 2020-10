Με 18 πόντους στο ημίχρονο ο Άντονι Ντέιβις οδηγεί τους Λέικερς στον πρώτο τελικό των playoffs. Ο σέντερ των «Λιμνάνθρωπων» προσφέρει και θέαμα όπως έκανε με το κάρφωμα στο καλάθι των Χιτ μετά την ασίστ του Κάιλ Κούζμα.

Kuz drops it off for AD #NBAFinals pic.twitter.com/Ka0xbSItvA

— NBA TV (@NBATV) October 1, 2020