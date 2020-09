Ντάνκαν Ρόμπινσον: Έψαχνε δουλειά για... δημοσιογράφος πριν από τρία χρόνια! (pic)

Ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Αυτή τη στιγμή ο Ντάνκαν Ρόμπινσον θα μπορούσε να αρθρογραφεί σε κάποια εφημερίδα ή σε κάποια ιστοσελίδα της Αμερικής για το ΝΒΑ και ενδεχομένως για τους Μαϊάμι Χιτ.

Όμως πώς... τα φέρνει ο καιρός! Η αλήθεια είναι ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 ο γκαρντ των Χιτ είχε στείλει μήνυμα με το οποίο ζητούσε κάποια θέση στα sports media. Τρία χρόνια αργότερα θα παίξει στους τελικούς του ΝΒΑ ως ένας από τους βασικούς παράγοντες του Μαϊάμι!

Got this text out of the blue 3 years ago. Hopped on the phone a couple days later and talked for an hour about getting into sports media because he thought his basketball career was winding down.

Three years later he's about to start in the NBA Finals. What a world. pic.twitter.com/egSweR0DWk

— Mark Titus (@clubtrillion) September 28, 2020