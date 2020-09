Όπως είναι γνωστό ο ιδιόρρυθμος γκαρντ μετακόμισε μεσούσης της σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς καθώς ήταν... ανεπιθύμητος στο Μαϊάμι λόγω των καμωμάτων του.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Ντιόν Ουέιτερς έχει αγωνιστεί φέτος και με τις δύο ομάδες που βρίσκονται στους τελικούς του ΝΒΑ, κάτι που σημαίνει ότι έχει... εξασφαλισμένο το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Σίγουρα είναι οξύμωρο, αλλά από τη στιγμή που είχε συμμετοχή στην πορεία των Χιτ, ακόμα και αν χάσουν οι Λέικερς τον τίτλο, εκείνος θα πάρει δαχτυλίδι!

Μάλιστα σχολίασε το εν λόγω γεγονός ο Ουέιτερς με πολλά emojis που κλαίνε από τα γέλια...

Dion Waiters comments on the fact he’s getting a ring regardless of what happens pic.twitter.com/KILpuu8Mtq

— NBA Retweet (@RTNBA) September 28, 2020