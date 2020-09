Μπάτλερ: Αποθέωσε Σποέλστρα φορώντας τη φανέλα του! (vid)

Μετά την είσοδο των Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ, ο σούπερ σταρ της ομάδας από τη Φλόριντα έκανε την εμφάνισή του στο... πάρτι πρόκρισης φορώντας φανέλα του Σποέλστρα από την εποχή που αγωνιζόταν στο κολέγιο!

Ο τεχνικός των Χιτ μπορεί να μην έκανε καριέρα ως παίκτης, αλλά ο Μπάτλερ θυμήθηκε την τετραετία που ήταν στο κολέγιο του Πόρτλαντ (1988-1992) και φόρεσε μια customized φανέλα των «Pilots» και το όνομα του Σποέλστρα στην πλάτη.

«Το εκτιμώ πολύ» του είπε χαρακτηριστικά πριν ακολουθήσει ο θερμός εναγκαλισμός.

real recognize real and that jersey looking familiar #spoknows @JimmyButler pic.twitter.com/AbqK0bTzV6

